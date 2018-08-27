Кузбасский омбудсмен проверил информацию о якобы неправомерных действиях сотрудников исправительной колонии №37

Жестокое обращение с заключенными. Такую информацию опубликовало в Интернете одно федеральное издание. В публикации фигурировали фамилии осужденных, которые якобы жаловались на жестокое обращение. Кузбасский омбудсмен Николай Волков приехал в колонию вместе с начальником уголовно-исправительной системы областной администрации Николаем Пушенко. На месте выяснилось, что таких осужденных в колонии уже нет. В 2017 году в отношении двух из них были возбуждены уголовные дела по статье «Дача заведомо ложных показаний». Обход колонии начался с комнаты длительных свиданий, в которой находились осужденные с семьями.

Омбудсмен посмотрел условия проживания, зашел в отряды, карантинное отделение, где также пообщался с осужденными, недавно этапированными в колонию. Зашел в столовую, познакомился с меню. Гости задавали вопросы по условиям содержания, питания, медицинской помощи, отношения сотрудников к осужденным. Накануне в колонии прошла еще одна проверка.

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«Закончилась инспекторская проверка, которая длилась пять дней. Большое количество сотрудников главного управления. Они проверяли всю документацию, отношения с осужденными. Учреждению поставлена оценка «удовлетворительно». Серьезных нарушений закона не было выявлено.»

Во время посещения в учреждении шла спартакиада среди осужденных на недавно открытой в колонии спортивной площадке.

Николай ВОЛКОВ

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«Во время проверки мы не обнаружили ни нарушений прав человека, ни нарушения условий содержания. Побеседовали более чем с двумястами осужденными. Мы побеседовали с родственниками осужденных, которые приехали сюда на длительное свидание. Ни одной жалобы к нам не поступило.»

Делегация осмотрела условия труда осужденных на производственных участках, посетила швейный и сувенирный цеха, автомастерскую, а также сельскохозяйственный участок. Во время посещения колонии Николай Волков и Николай Пушенко не подтвердили факты жестокого обращения с осужденными, указанные в публикации интернет-издания.