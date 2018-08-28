Российский актер, драматург и режиссер Евгений Гришковец стал Почетным гражданином города Кемерово

С 21 по 25 августа известный уроженец областной столицы дал четыре благотворительных показа в городах области – 2 в Кемерове и по одному в Новокузнецке и Прокопьевске.

Выступления прошли по приглашению врио губернатора Сергея Цивилева и были посвящены главному областному празднику – Дню шахтера.

Евгений презентовал свой моноспектакль «Предисловие», а также выступил со своей первой пьесой «Как я съел собаку», за которую был удостоен российской национальной театральной премии «Золотая маска» в категории «Драма».

За вклад в развитие искусства, пропаганду города Кемерова в России и мире Евгению Гришковцу присвоено звание «Почетный гражданин города Кемерово».

Источник: Пресс-служба Администрация Кемеровской области