В Кузбассе пресекли деятельность группы телефонных мошенников

Накануне в областном центре и Белове правоохранители провели спецоперацию по задержанию участников ОПГ.

Задержали семерых подозреваемых, в том числе ранее судимого 27-летнего организатора. Стражи порядка установили, по его указанию подельники размещали в Интернете объявления о предоставлении кредитов заемщикам с плохой кредитной историей. При поступлении заявок злоумышленники требовали оплатить страховку либо комиссию за перевод денег, а после внесения платежей без объяснений прекращали общение с клиентами.

По версии следствия, по такой мошеннической схеме аферисты работали с 2016 года. Во время обысков изъято большое количество банковских и сим-карт, телефонов и компьютерной техники.

Следствием уже установлена причастность задержанных к хищению в общей сложности около 100 000 рублей в результате 9 совершенных преступлений.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».