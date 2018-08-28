В Кузбассе женщина предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности своему сыну

По версии следствия, 20-летняя жительница Яшкинского района настолько увлеклась просмотром телевизора, что не придала внимания неоднократному падению своего сына, который сидел у нее на коленях. При этом, ребенок дважды бился головой о твердые предметы. Однако, обвиняемая просто поднимала и успокаивала сына, не обращая внимания на возможные травмы.

И только пришедшие вечером родственники заметили большую шишку на голове ребенка. Но горе-мать обратилась за медицинской помощью только утром.

Врачи госпитализировали мальчика. У него диагностировали переломы костей черепа.

Об обнаруженных у ребенка травмах они сообщили в правоохранительные органы.

Вначале женщина отрицала свою вину, утверждая, что находилась в момент падения в другой комнате. Но результаты судебно-медицинской экспертизы опровергли версию обвиняемой, исключив получение потерпевшим травм головы при падении с высоты собственного роста.

После этого женщина признала свою вину и рассказала, как все произошло.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации по Кемеровской области