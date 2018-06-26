Полысаево и Таштагол вошли в 10-ку рейтинга развития моногородов России

В десятку лучших вошли также город Заречный в Пензенской области, Губкин в Белгородской области, городское поселение Мирный в Якутии, Павловск в Воронежской области, поселок Красный Яр в Омской области.

Рейтинг был составлен Фондом развития моногородов среди всех 319 российских моногородов и оценивает активность и эффективность работы органов местного самоуправления в ходе реализации задач программы «Комплексного развития моногородов».

При составлении рейтинга учитывались 19 показателей. Среди них: взаимодействие с федеральными институтами развития, создание условий для малого и среднего предпринимательства, новых рабочих мест. Также в рейтинге учитывались результаты программы «5 шагов благоустройства», в рамках которой в каждом из 319 моногородов были благоустроены ключевые объекты социальной инфраструктуры.

Сергей Цивилев назвал итоги рейтинга значимыми для Кузбасса.

«Программа комплексного развития моногородов дала местным властям знания и инструменты для эффективной работы. Благодаря совместной работе с обществом и полученному инструментарию, удалось изменить жизнь в моногородах, и мы это видим: снижается отток населения, приходит новый бизнес», – отметил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.