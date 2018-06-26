В Кемерове руководителя предприятия обязали выплатить заработную плату

В апреле 2018 года в прокуратуру города поступили обращения от работников компании «Стройволокно» о невыплате заработной платы и расчетных сумм при увольнении с работы.

В ходе проверки подтвердились факты нарушений трудового законодательства. Дело было передано в суд. За нарушение законодательства директор ООО «Стройволокно» привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Также судебные приказы на сумму 116 тысяч рублей находятся на исполнении в службе судебных приставов-исполнителей.