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Сборная России сыграет со сборной Испании в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу

Другие новости от 26.06.2018

Сборная Испании в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу вырвала ничью в компенсированное время второго тайма. Встреча с Марокко завершилась со счётом 2:2. Благодаря ничейному результату в матче Португалия — Иран испанцы заняли первое место в группе и вышли в 1/8 финала, где сыграют со сборной России.

Напомню, россияне завершили предварительный раунд турнира на втором месте. Обыграв команды Саудовской Аравии и Египта, и уступив сборной Уругвая. Команды России и Испании встретятся в 1/8 плей-офф первого июля на стадионе «Лужники» в Москве.

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