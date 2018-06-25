Владимир Путин: власти Кемеровской области должны уделить внимание состоянию дорожной сети в регионе

Об этом заявил президент России на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Как сообщает ТАСС, врио главы региона обратил внимание на то, что 260 школьных автобусов в Кемеровской области находятся в аварийном состоянии и требуют замены. Сергей Цивилев попросил помочь в выделении 160 автобусов в этом году и 100 автобусов в 2019-м. Президент в свою очередь, напомнил, что в 2018 году на соответствующую федеральную программу в целом выделяется почти 2 млрд рублей.

На встрече Цивилев также рассказал, что развитию бизнеса и транспортной доступности в регионе мешает состояние аэропорта Кемерова.

«Взлетная полоса в аэропорту находится в крайне тяжелом состоянии, требуется ее реконструкция, замена навигационного оборудования. Без решения этого вопроса не можем дальше развивать аэропорт. Поэтому просим вас дать указания о выделении денежных средств на реконструкцию».

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