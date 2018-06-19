В парке Жукова прошел торжественный прием выпускников губернаторских образовательных учреждений

Более 450 учеников отправляются в новую, взрослую жизнь. Перед ними немало возможностей и хорошая стартовая площадка для их реализации.

Будущие учителя, врачи, спасатели, инженеры. Пока — выпускники лицеев, гимназий и интернатов. Но каждый из них уже выбрал свой профессиональный путь. Надежда Залесская видит себя учителем истории. Любит работать с детьми. В своей гимназии она председатель совета гимназического самоуправления. Продолжать развиваться в общественной и учебной сфере для девушки очень важно.

Надежда ЗАЛЕССКАЯ

ВЫПУСКНИЦА ЖЕНСКОЙ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ГИМНАЗИИ

«Мне нравится история. Я посмотрела на своего учителя истории в своей гимназии. Мне он очень нравится. Я хочу быть, можно сказать, даже в чем-то похожей на него. Мне нравится организовывать, проводить разные мероприятия, общаться с людьми, особенно с детьми.»

А Станислав Горбунов лучше многих ориентируется во всемирной паутине. После окончания лицея планирует посвятить себя IT — сфере. Станислав мечтает создать собственный мессенджер, который бы помог объединить всю молодежь нашего региона.

Станислав ГОРБУНОВ

ВЫПУСКНИК ГУБЕРНАТОРСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА

«Эта сфера сейчас очень хорошо развивается. Это по-настоящему важная сфера. Как для России, так и для Кузбасса. Я собираюсь оставаться в Кузбассе. Здесь есть все для развития информационно-технологических знаний. И просто здесь хорошо.»

Выпускники 6 губернаторских учреждений получили от областных властей стипендию и именные наручные часы. А те ученики, в аттестатах которых только наивысшие баллы — золотые и серебряные медали.

Губернаторские образовательные учреждение в области существуют уже более 20 лет. За эти годы выпустились около 9 тысяч человек. Теперь это — профессионалы и специалисты в своих сферах, работники культуры и науки, хранители правопорядка. На приеме отметили: важно создать все условия для комфортного обучения и развития школьников и студентов. Они — настоящее и будущее региона.