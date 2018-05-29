Уникальное медицинское оборудование появилось в Кемерове

Теперь за состоянием пациентов с кардиологическими устройствами медики будут наблюдать удаленно.

Вместо плановых посещений кардиолога, чтобы проверить состояние имплантированного кардиоустройства — нажатие одной кнопки, и вся информация считана. Процедура занимает не более 10 минут, без очередей и записей.

Елена КОЗЛОВА

ПАЦИЕНТКА

«Очень, я считаю, это надо. Потому что, когда в очередях сидишь, все равно — нервозность, время теряешь. А здесь пришел, подошел, подсоединился, отдал информацию и все — ты свободен.»

Автомат снимает показатели с устройства — ритм сердца, частоту сокращений — и отправляет их в базу данных. В дальнейшем лечащий врач определит, требуется ли вызывать пациента на личную консультацию. Если кардиостимулятор работает нормально, больной придет в следующий раз через полгода. Такая схема работы экономит время и позволяет специалисту быстро выявлять ситуации, требующие медицинского вмешательства.

Елена ГОРБУНОВА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ КАРДИОДИСПАНСЕРА КЕМЕРОВСКОГО КАРДИОЦЕНТРА

«Компания «Метроник» разработала такую установку, где дистанционно можно контролировать работу кардиостимуляторов. Таким образом, это улучшает качество оказания специализированной помощи, улучшает доступность.»

В Кемеровском кардиоцентре в год проводится более 1000 лечебных процедур, из которых большая часть — имплантация кардиостимуляторов, дефибрилляторов, кардиомониторов. И для получения этой помощи также, как и консультации, пациентам приходится приезжать со всей области.

Сергей МАМЧУР

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ДИГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

«Допустим, с юга Кузбасса сюда — это несколько часов ехать. При этом, предварительно записаться на прием к аритмологу. Длительность ожидания, нередко, 2 недели. Новая технология позволит нашим пациентам самостоятельно приходить в лечебно-профилактические учреждения и самостоятельно передавать информацию о состоянии своего ритма.»

Система удаленного мониторинга пациентов не имеет аналогов в Сибири. Теперь такое же устройство планируется установить в Новокузнецке. А для того, чтобы медицина в Кузбассе была более доступной для всех жителей региона, до конца года в южной столице откроют новый кардиологический диспансер. Напомним, такое решение принял Сергей Цивилев во время своего визита в Кемеровский кардиоцентр в начале мая.

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