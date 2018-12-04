Вопрос об изменении стоимости проезда в Кузбассе будет рассмотрен на заседании правления Региональной энергетической комиссии

Оно состоится в областном центре 10 декабря.

Как пояснили в РЭК, необходимость увеличения стоимости проезда в большей степени обусловлена увеличением расходов перевозчиков за счет роста цен на топливо, запасные части, изменением налогового законодательства, а также необходимостью доведения заработной платы работников транспорта до МРОТ.

С учетом этих факторов и по результатам анализа предоставленных транспортниками материалов будет рассмотрена возможность повышения проезда в общественном транспорте до 20 рублей за поездку в маршрутах обычного следования и до 21 рубля – в экспрессе.

Для людей пенсионного возраста планируется установить стоимость проезда равной 10 рублям за поездку.

Также изменения коснутся пригородных и междугородних маршрутов. Стоимость билета для пассажиров вырастет на 25% и 5% соответственно.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области