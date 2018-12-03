Экономическое развитие региона обсудили сегодня в Кемерове

Заседание Комитета по торговле и инвестициям Расширенной туманганской инициативы по инициативе губернатора Кемеровской области прошла сегодня в областном центре. На встречу прибыли делегаций стран-участников: России, Китая, Республики Корея и Монголии.

Вниманию гостей был представлен обзор производственных и инвестиционных возможностей Кузбасса. Также члены комитета обсудили роль торгово-промышленной палаты в развитии внешнеэкономических связей региона.

За последние десять лет ключевые показатели инвестиционного развития Кемеровской области имеют позитивную динамику. В 2007-2017 годы на развитие экономики и социальной сферы региона направлено свыше двух трлн рублей инвестиций.

Презентацию наиболее перспективных направлений своей деятельности сделали представители угледобывающего, промышленного и туристического кластеров региона.

Работа Расширенной туманганской инициативы продолжится. В ближайшие два дня предстоит обсуждение мер по развитию торговли в Северо-Восточной Азии и заседание Сети экспертов ООН по безбумажной торговле и транспорту в Азии и Тихом океане.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области