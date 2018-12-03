Сегодня отмечается День неизвестного солдата

В Кемерове прошло возложение цветов к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия состоялись во всех территориях Кузбасса.

Дата установлена Государственной Думой РФ в 2014 году. Именно 3 декабря 1966 года, когда праздновалась 25-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.

На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и зажжен Вечный огонь.