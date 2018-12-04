Новокузнечанка лишилась денег попытавшись получить бонусы от банка

В полицию обратилась 62-летняя жительница южной столицы Кузбасса, которая рассказала, что была обманута мошенником.

Как выяснили полицейские, накануне пенсионерке в социальной сети пришло сообщение от знакомой, в котором предлагалось поучаствовать в акции от банка и получить бонусы. Но для этого необходимо пройти регистрацию.

Сославшись на невозможность сделать это самостоятельно, женщина попросила «знакомую» помочь, сообщив ей номер карты и пароли, которые поступили на телефон. Сразу после этого потерпевшей пришли уведомления о списании со счета денежных средств.

Позвонив своей знакомой новокузнечанка узнала, что ее страница была взломана и всю информацию она передала мошенникам. Общая сумма ущерба составила 7000 рублей.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области