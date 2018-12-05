Сотрудники МЧС дали рекомендации по мерам безопасности для кузбассовцев в морозы

Для сохранения тепла в жилищах специалисты ГО и ЧС советуют проверить и при необходимости утеплить окна и двери, убедиться, что выходы на чердаки и крыши постоянно закрыты, оборудовать входные двери подъездов домов самозакрывающимися приспособлениями. В случае возникновения каких-то проблем – обратиться в управляющую компанию.

Для предотвращения пожаров спасатели рекомендуют не использовать для обогрева приборы, не предназначенные для этого и самодельные устройства, а также не оставлять без присмотра затопленные печи и включенные обогреватели.

Кроме того, управление ГО и ЧС рекомендует ограничить выход на улицу детей и престарелых людей, исключить выезды за город. Для того, чтобы не получить обморожение рекомендуется не находиться длительное время на открытом воздухе.

При любой экстренной ситуации действует телефон единой диспетчерской службы — 01 (для абонентов сотовой связи — 112).

Источник: Администрация города Кемерово