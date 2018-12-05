Солидное вложение средств в информатизацию здравоохранения ожидает Кузбасс

За три года регион освоит 1 миллиард 304 миллиона рублей.

Деньги направят на создание единой государственной информационной системы. Там будут хранится данные о состоянии здоровья и пройденных лечениях каждого жителя Кемеровской области, по принципу Госуслуг. А доступ к данным будет непосредственно у пациентов и у всех медицинских организаций, в которые человек обратится за помощью.

Об этом сегодня журналистам рассказали специалисты. В Новокузнецке состоялся пресс-тур.

Представители средств массовой информации проехали по лечебным учреждениям, в работе которых уже в ближайшем будущем произойдут серьезные изменения. Часть больниц объединяют, часть — перепрофилируют.

В результате, в городе будут образованы новые медицинские учреждения.