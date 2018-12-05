В Кемерове состоялся финал областного предпринимательского поединка

В роли начинающих бизнесменов себя представили студенты ВУЗов и ССУЗов. Десять дней команды изучали азы ведения бизнеса, разрабатывали проекты. Сегодня участникам предстояла защита.

Десять дней обучения позади. За это время студенты научились с лёгкостью отличать дебет от кредита, а также разрабатывать реальные бизнес-планы.

Работа проделана серьезная. Командам помогали тренеры и эксперты. Но вот идеи для бизнеса они разрабатывали сами. Определяли целевую аудиторию, изучали её потребности и даже рассчитывали налоги. Идеи получились разными и каждые по-своему интересны.

Предпринимательский поединок проводится в третий раз. Ежегодно одна из идей воплощается в перспективное дело. В этом году победу одержала команда РЭУ имени Плеханова.

Впереди у нее дорога на Международный молодежный форум. А, возможно, и в большой бизнес.