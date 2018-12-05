Сергей Цивилев накануне участвовал в закладке первой плиты жилого дома в Киселёвске

Будущая многоэтажка — часть большого нового квартала, который строится в жилом районе «Красный камень». В этот же день состоялось открытие обогатительной фабрики «Краснокаменская». Она способна обогащать до трех с половиной миллионов тонн угля в год.

Основание будущего жилого дома готово. Закладывают первую плиту. Под нее на счастье кладут монеты. Пятиэтажка рассчитана на 45 квартир. Строится по новым технологиям.

Благоустройство территории, как и принято в современных условиях — комплексное. Рядом с домом установят детскую спортивную площадку. Летом можно будет играть в волейбол, баскетбол или футбол. Зимой — кататься на коньках.

Сентябрь 2018 года. Тогда старт развитию нового квартала в жилом районе Красный Камень дал Сергей Цивилев. Вместе с угольщиками и строителями заложил капсулу времени. Уже в начале лета следующего года дом планируется сдать в эксплуатацию. В него переселят семьи, проживающие на территориях, подработанных угольными предприятиями.

Кстати, современных, высокоэкологичных углеперерабатывающих производств в Киселевске стало больше. Сергей Цивилев принял участие в запуске в строй обогатительной фабрики «Краснокаменская». Она способна обогащать до трех с половиной миллионов тонн угля в год. Благодаря современным технологиям предприятие практически не причиняет вреда окружающей среде.

На предприятии будет создано 300 рабочих мест для жителей Новокузнецка и Прокопьевского района. И, конечно, для тех, кто будет проживать в новом районе Киселевска.