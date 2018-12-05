В городах и районах области вновь прошли объезды территорий

Пристальное внимание главы уделили вопросам теплоснабжения. Особенно в Киселевске и Междуреченске.

Грянувшие морозы заставили местные власти основательно проверить свое жилищно-коммунальное хозяйство. Проверкой котельных занимались чиновники в Киселевске. Ситуация неоднозначная. В частности, запасов угля на некоторых фабриках тепла осталось на несколько дней. И это не может не тревожить градоначальника.

Условия поставлены жесткие. В течении 5 дней на котельных угля должно быть в достатке.

Теплу посвятили объезд и сотрудники междуреченской администрации. На носу Новый год, и вопросы теплообеспечения касаются прежде всего социальных объектов: школ, детсадов, больниц.

Во всех проверенных помещениях тепловой режим в норме. Но расслаблять это не должно. Новогодние праздники должны пройти без сучка и задоринки.