14-метровую скульптуру святой великомученицы Варвары — покровительницы шахтёров — установят на правом берегу Томи

Архитектурная композиция обещает стать главной достопримечательностью не только областного центра, но и всего региона.
С инициативой установить скульптурное изображение святой полгода назад выступили общественники Кузбасса. Предложение было рассмотрено на заседании коллегии Администрации, поддержано руководством области и Кузбасской митрополией.
В конкурсе на выбор скульптурного изображения участвовали все желающие. За основу взяли эскиз Константина Зинича, Почетного члена Российской академии художеств. В утвержденном варианте святая Варвара держит крест — главный символ христианства. Её левая рука немного поднята и выражает благословение региона и всех его жителей. Точное месторасположение скульптуры еще предстоит утвердить. Но известно уже сейчас — это будет правый берег Томи.
В общей композиции появится также 10-метровый постамент-часовня. Уникальный архитектурный ансамбль гармонично дополнит облик города.
Также обсуждается вопрос об установке скульптур великомученицы не только в столице региона, но и в других городах. Это сделает композицию святой Варвары настоящим духовным символом Кузбасса, еще больше объединив его жителей.