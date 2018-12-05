14-метровую скульптуру святой великомученицы Варвары — покровительницы шахтёров — установят на правом берегу Томи

Архитектурная композиция обещает стать главной достопримечательностью не только областного центра, но и всего региона.

С инициативой установить скульптурное изображение святой полгода назад выступили общественники Кузбасса. Предложение было рассмотрено на заседании коллегии Администрации, поддержано руководством области и Кузбасской митрополией.

В конкурсе на выбор скульптурного изображения участвовали все желающие. За основу взяли эскиз Константина Зинича, Почетного члена Российской академии художеств. В утвержденном варианте святая Варвара держит крест — главный символ христианства. Её левая рука немного поднята и выражает благословение региона и всех его жителей. Точное месторасположение скульптуры еще предстоит утвердить. Но известно уже сейчас — это будет правый берег Томи.

В общей композиции появится также 10-метровый постамент-часовня. Уникальный архитектурный ансамбль гармонично дополнит облик города.

Также обсуждается вопрос об установке скульптур великомученицы не только в столице региона, но и в других городах. Это сделает композицию святой Варвары настоящим духовным символом Кузбасса, еще больше объединив его жителей.