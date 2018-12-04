Новокузнечанка стала победительницей в конкурсе красоты среди представительниц тюркских народов

Он прошел в Новосибирске в рамках международного фестиваля «Сибирская чайхана». За титул и корону первой красавицы боролись 8 участниц со всей Сибири, а победу одержала 19-летняя студентка из Новокузнецка.

Хозяйка тайги, а теперь еще и обладательница титула «Тюркская красавица — 2018». Для студентки из Новокузнецка Полины Кыдымаевой это первая победа в подобном конкурсе. Готовилась к нему новокузнечанка с особой тщательностью — несколько дней разучивала сложный танец, выбирала лучшее национальное блюдо, чтобы представить на суд жюри и продумывала каждую деталь.

Даже уникальное платье сшили специально для презентации. Автор костюма Наталья Галичина выступила в роли модельера впервые. Результатом осталась довольна. Материалы выбирала те, которые использовались для пошива шорских национальных костюмов столетиями. Это и соболиный мех, и кедровые орехи, ракушки и даже настоящая волчья шкура.

«Тюркская красавица» — второй конкурс красоты, в котором Полина Кыдымаева приняла участие. Девушка уже пробовала свои силы в областном форуме «Краса Шории-2018». Тогда победу одержать не удалось, но сейчас новокузнецкая студентка об этом не жалеет.

Сегодня Полина Кыдымаева — жительница большого города. Однако, родилась и росла девушка в далеком таёжном поселке Усть-Анзас, где национальные традиции и обычаи шорцы чтут до сих пор. Победа в конкурсе среди представительниц тюркских народов Сибири стала настоящей неожиданностью. Теперь — это особая ответственность.

Обладательница высокого титула намерена держать заданную планку и мечтает завоевать корону уже на всероссийском уровне.