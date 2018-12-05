Чемпион мира по смешанным единоборствам дал мастер-класс для кемеровских спортсменов

Магомед Маликов стал широко известным после победы над асом борьбы — Александром Емельяненко. Получить советы, узнать новые для себя приемы от профессионального бойца пришли и взрослые и дети.

Они внимательно наблюдают и стараются запоминать каждое движение. Ведь сегодняшняя встреча — это больше, чем просто тренировка.

На мастер-класс пришли несколько десятков начинающих и опытных спортсменов. Борцы уверены — такие встречи необходимо проводить как можно чаще.

Сейчас Магомед Маликов завершил спортивную карьеру. Занимается общественной деятельностью. Посещает города России и делится опытом с теми, кто мечтает стать чемпионом.

Поездка в составе делегации Республики Дагестан пройдет по нескольким городам Сибири. Следующим станет Новокузнецк.