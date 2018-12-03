80-летие отметила Центральная школа искусств в Кемерове

Она образована в 1938 году. В школе учатся почти 2 тысячи человек. Для них существует два отделения: музыкальное и художественное. Организованы творческие коллективы, эстрадно-духовые оркестры.

Ежегодно учреждение выпускает около 200 детей. Некоторые из учеников продолжают обучение в лучших художественных и музыкальных учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Кемерова.

Среди выпускников — артисты и преподаватели музыкальных и художественных учебных заведений, талант которых признан не только в нашей стране, но и за рубежом.