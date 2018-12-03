Третий год подряд «Азот» ставит производственные рекорды

В 2018-м миллионная тонна аммиачной селитры произведена на месяц раньше, чем в 2017-ом.

Аммиачная селитра — это важное азотное удобрение для сельскохозяйственных культур и компонент взрывчатого вещества, применяемого на угольных разрезах. Аммиачную селитру на «Азоте» выпускает цех №13. С 2015-го по 2018-й цех увеличил суточную выработку готовой продукции на 20%. Если еще 3 года она была около 3 тысяч тонн аммиачной селитры в сутки, то сегодня — почти 3 с половиной тысячи тонн.

На этом рекорды не заканчиваются. До конца 2018-го коллектив цеха №13 поставил новую цель — произвести еще 105 тысяч тонн готовой продукции. Что на 47 тысяч тонн выше запланированного.

Ну а пока — награды от руководителей тем, кто каждый год доказывает: «Азот» — место покорения новых производственных вершин.