В Кузбасс идут сильные морозы

Синоптики прогнозируют усиление ветра и понижение температуры до 40 градусов уже сегодня ночью.

Сотрудники МЧС готовы к морозам и работают в усиленном режиме. Рекомендуют по возможности ограничить поездки на дальние расстояния, а в случае выезда — брать с собой тёплые вещи и горячее питье.

Огнеборцы предупреждают: для того, чтобы избежать пожара, необходимо смотреть за исправностью печей и не оставлять их без присмотра.

Несмотря на холодные зимы последних лет, метеорологи отмечают — контраст температур и давления, увеличение числа таких метеоявлений, как гроза в зимний период, штормовые ветры, сильные снегопады говорят о том, что климат в Кузбассе меняется в сторону потепления. За последние почти 20 лет температура воздуха стала на 2-3 градуса выше нормы.

А ближайшую волну тепла стоит ждать после 6 декабря. На фоне минус 40 и минус 20 покажется оттепелью.