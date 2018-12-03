В Кемерове прошёл Губернаторский приём, посвященный Международному Дню инвалидов

Елена Кемерова родилась абсолютно здоровым ребёнком. Как все, жила полной жизнью, училась в школе и строила светлые планы на будущее. Но один день в далёком 1994 году полностью всё изменил. На пешеходном переходе её сбила машина. Водитель отвёз девушку в больницу и оставил. О дальнейшей судьбе мужчины Елена Кемерова не знает.

А вот свою судьбу пришлось строить заново. Признавать то, что она теперь не такая, как все, девушка не могла, и не хотела. Сейчас она с улыбкой рассказывает, что не чувствует себя ограниченной в жизненных условиях. Увлечений множество. Одно из самых любимых — настольный теннис. На тренировках общается с друзьями, а это очень помогает не опускать руки. Да и для здоровья этот вид спорта полезен. Но главное достижение в жизни Елены — её дочь. И ради неё она готова свернуть горы.

На Губернаторском приёме, посвященном Международному Дню инвалидов, Елене вручили награду с символическим названием — «За любовь к жизни». С наградами сегодня ушли десятки человек.

Кемеровской областной организации Всероссийского общества инвалидов вручили новый специализированный автобус. После, губернатор пообщался с участниками приёма в неформальной обстановке.

Волнует инвалидов многое. К примеру, испытывают трудности с передвижением в общественном транспорте — автобусы просто не предназначены для них. Для решения этой проблемы, по словам Сергея Цивилева, в области в ближайшее время планируется запустить проект по обеспечению транспортной доступности для инвалидов.