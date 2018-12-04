:

Arrow
Arrow
Slider

В Кемеровскую область пришли сибирские морозы

Другие новости от 04.12.2018

Максимально низкая температура сегодня ночью была зафиксирована на севере Кузбасса, где столбик термометра опустился до отметки -34 градусов.

Синоптики обещают: в ближайшие дни потепления ждать не стоит. В отдельных районах температура понизится до 40 градусов ниже нуля. Морозы в регионе сохранятся до 6 декабря.

В связи со сложными погодными условиями в области обстановка на всех объектах жизнеобеспечения находится под контролем областных властей.

Что касается ситуации на дорогах — к данному часу крупных ДТП не зарегистрировано.

 

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально