Сергей Цивилев встретился с профсоюзным активом Кузбасса

Обсудили социально-трудовые вопросы региона и перспективы сотрудничества власти, профсоюзов и социально-ориентированного бизнеса. Руководитель региона призвал профсоюзный актив подключиться к разработке Стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года: присылать конкретные предложения по вопросам заработной платы, охраны труда, оздоровления работников и членов их семей; принять участие в работе экспертных советов на стратегических сессиях, которые стартовали в области 28 мая. Шла на встрече и речь об активизации работы областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, обеспечении безопасности труда и привлечении к этим вопросам молодежи.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И. О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы к 9 июля должны разработать стратегию, и она должна быть не просто разработана, но уже обсуждена со всеми жителями Кузбасса и одобрена. Она делается прежде всего для жителей Кузбасса. Я предлагаю профсоюзным организациям принять участие в разработке этой стратегии. Сейчас начинаются экспертные сессии, на которых эксперты обсуждают различные аспекты нашей экономики, чтобы представители профсоюзных организаций обязательно приняли участие в этом.»

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