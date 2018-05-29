В Томи повысился уровень воды

Сегодня власти Новокузнецка сообщили — в зоне потенциальной опасности Абагур, Форштадт, Притомский. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки сохранится неустойчивая погода с повышением температуры и осадками.

Полноводность рек Кузбасса вызвана обилием осадков. Дождевые тучи не покидают регион уже вторую неделю. Невысокая температура воздуха на севере, тёплые дни на юге. За последние сутки уровень воды местами вырос на один метр. Стабильнее всего обстановка в Междуреченске. Здесь Томь набрала всего 11 сантиметров. А вот уже на гидропосту в Крапивино уровень воды повысился на полтора метра.

Наталья ПОЛУЭКТОВА

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КЕМЕРОВСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА

«Дело в том, что осадки, которые выпадают по всей территории области, и в основном больше всего их выпадает по югу области — они провоцируют кратковременные волны. Эта вода постепенно идёт, соответственно, по течению, и если вчера у нас было превышение в Крапивино, то, конечно, волна сегодня на подходе к городу Кемерово.»

При этом, утверждают синоптики, опасные отметки не будут достигнуты. В горах региона осталось мало снега и в скором времени уровень воды начнёт падать.

В разные годы главная водная артерия региона вела себя неодинаково. В 2015-м уровень Томи в Кемерове поднялся до отметки 866 см, при опасной в 760. Вода дошла до Притомского проспекта.

В этом году паводок прошёл спокойно. Крупные ледяные заторы были взорваны. Уровень воды не превышал критических отметок. Однако, происшествия зафиксированы. На выходных в Междуреченске под воду ушёл автомобиль. Незадачливый водитель решил вброд пересечь Томь. И здесь не обошлось без жертв.

Андрей КАЗАНЦЕВ

НАЧАЛЬНИК ПОИСКОВО-АВАРИЙНОГО ОТРЯДА Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК

«Мужчина, который выскочил сразу, он попал в водоворот или в шиверу — то есть в волну большую и не смог самостоятельно выбраться. А двое остальных немножко переждали. Сняли с себя лишнюю одежду и обувь и уже потом, когда на спокойную воду выплыли, открыли двери, благополучно добрались до берега. Автомобиль под водой. Неизвестно, где он. Потому что вода очень большая и мутная. Не представляется возможности в данный момент его обнаружить.»

Паводковая ситуация в Кузбассе остаётся стабильной. Но, вне зависимости от уровня воды в реках области, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Они помогут сберечь не только имущество, но и сохранить жизнь.

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