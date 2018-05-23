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Аккредитация

Сергей Цивилев посетил филиал Кузбасской энергосетевой компании

Другие новости от 23.05.2018

Сегодня компания обслуживает более 15 тыс. км электрических сетей от Тисуля до Таштагола. Это более 200 тысяч потребителей частного сектора, 9-ти тысяч многоквартирных домов. Сергей Цивилёв посетил цеха по производству котельного и электротехнического оборудования, осмотрел центр автоматического отключения поврежденных участков линий электропередачи без отключения основного участка сети. Обсуждались также вопросы профориентации и трудоустройства молодых кузбассовцев.

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