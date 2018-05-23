Сергей Цивилев посетил филиал Кузбасской энергосетевой компании

Сегодня компания обслуживает более 15 тыс. км электрических сетей от Тисуля до Таштагола. Это более 200 тысяч потребителей частного сектора, 9-ти тысяч многоквартирных домов. Сергей Цивилёв посетил цеха по производству котельного и электротехнического оборудования, осмотрел центр автоматического отключения поврежденных участков линий электропередачи без отключения основного участка сети. Обсуждались также вопросы профориентации и трудоустройства молодых кузбассовцев.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass