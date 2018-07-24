Кузбасские школьники вошли в десятку сильнейших команд в России

Накануне в Москве состоялся финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

В игре участвовали команды из 80 регионов страны. Кемеровскую область представляла команда патриотического военно-спортивного центра «Разведчик» города Белово. В ее состав вошли 10 школьников в возрасте от 14 до 17 лет.

По итогам конкурса, кузбассовцы заняли 9 место в общекомандном зачёте. Кроме того, беловские школьники показали лучшие результаты в следующих испытаниях: «Визитка» – 2 место, тактическая игра на местности «Дорога победителей» – 5 место, «Военизированная эстафета» – 9 место.

Напомним, ранее команда ПВСЦ «Разведчик» победила в Спартакиаде Кемеровской области по военно-прикладным и техническим видам спорта «Отчизны верные сыны» в 2017 году, а также в областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в 2018 году.

Фото: ako.ru