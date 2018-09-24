Груды земли, ямы и лужи. В одном из дворов Новокузнецка ремонтные работы завершились, так и не успев начаться

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» рабочие демонтировали асфальтовое покрытие у подъездов, бордюры и покинули объект.

Ремонт дворовой территории жители этого дома ждали давно. Помимо разбитой дороги и бордюров главной причиной недовольства были лужи. Из-за отсутствия необходимого числа колодцев вода могла стоять неделями. В этом году вопрос благоустройства придомовой территории должен был наконец решиться. Двор вошел в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

Екатерина ДУБОВА

СТАРШАЯ ДОМА

«Очень долго ждали. Очень долго бились. Предлагали все свои мероприятия по благоустройству территории. Очень много пробили шагов для того, чтобы было у нас хорошо. Полностью заасфальтировать, поребрики, сливной уклон сделать, чтобы вода не скапливалась.»

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Объявление о том, что в этом дворе начнется ремонт висит еще с начала сентября. Десятого числа сюда зашла техника и работы стартовали. Однако, дольше одного дня они не продлились. И теперь, чтобы выйти из подъезда, жителям необходимо преодолеть целую полосу препятствий.»

Почему рабочие покинули объект жители не понимают. И вот, уже две недели пробираются к собственным подъездам через груды старого асфальта и грязь. Особенно труднопроходимым путь стал для пенсионеров и женщин с маленькими детьми.

Наталья СТЕПЬЮК

«Бордюры все снесли. Лавочки снесли, ограды. Все убрали и так и оставили. Хожу с коляской на руках по этим катакомбам туда-сюда. Ждем, когда нам сделают — тишина.»

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в комитет ЖКХ. Выяснилось, подрядчик приступил к благоустройству двора сразу же после того, как был отыгран конкурс, не подписав договор с администрацией города и управляющей компанией. А значит, прав на выполнение каких-либо работ у организации еще не было.

Алиса ПОЛТОЯЙНЕН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ

«На данный момент ведется трехстороннее согласование договора подряда по выполнению территорий. Договор не был подписан. Конечно, это он на свой страх и риск просто зашел на территорию.»

Поэтому жителям и приходится терпеть неудобства. Чиновники утверждают, скоро ситуация изменится. Благоустройство в этом дворе планируют завершить в установленные сроки. Договор будет подписан уже на этой неделе.