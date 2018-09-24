В Сосновом бору Кемерова прошел массовый субботник вместе с компанией «Good line»

Мешки, перчатки, дождевики и, главное — неравнодушные люди! В осеннее утро около двухсот пятидесяти человек собрались вместе, чтобы сделать доброе дело и разбудить в себе Супергероя.

Андрей ГОЛУБЕВ

EVENT-МЕНЕДЖЕР КОМПАНИИ «GOOD LINE»

«Наш супергерой, он символизирует то, что супергерой есть в каждом. И то, что ты пришел один, с женой, с детьми — не важно — прибрать бор от мусора – ты уже супергерой.»

На субботнике никому не пришлось скучать. Для детей организовали несколько площадок: аква-грим, мастер класс по росписи деревянных игрушек, активные игры. Взрослые могли принять участие в розыгрыше призов. Главный подарок — чудо-помощник — робот пылесос. Но и это еще не все сюрпризы. При подготовке к субботнику можно было выиграть несколько призов онлайн: приставки «Большое ТВ 4К», Wi-Fi роутеры, беспроводные аудиоколонки и сертификаты на бесплатный интернет от компании «Good Line». Также в Сосновом бору организаторы спрятали наклейки с символом мероприятия, за которые участники могли получить дополнительные бонусы — лимитированные термокружки.

Мария КУЛЁВА

УЧАСТНИК СУББОТНИКА

«Ну на самом деле очень позитивный, лайтовый. И даже ты не убираешься. Ты просто проводишь время в очень приятной компании и с пользой для нашего города любимого.»

После окончания работы всех участников угостили кашей и горячим чаем. В таком же формате предлагают навести порядок в городе и Новокузнечанам. Субботник в южной столице пройдет 29 сентября.