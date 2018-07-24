В Кузбассе продолжается акция «Вода — безопасная территория»

В рамках акции специалисты проверяют пляжи, места детского отдыха и турбазы. Цель акции — обеспечить безопасность населения во время отдыха у воды и снизить количество несчастных случаев и гибели людей.

В проведении надзорно-профилактических мероприятий будут задействованы более 1000 человек. Сюда войдут патрульные и профилактические группы, а также сотрудники МЧС, полиции, представители местного самоуправления и волонтёры.

Отдельное внимание специалисты обращают на неорганизованные места отдыха у воды. В рамках акции планируется проверить более 300 таких мест. На потенциально опасных территориях будут установлены предупреждающие знаки и проведены профилактические беседы с отдыхающими.

Кроме того, для проверки водной глади и береговых линий будут применяться бесплотные летательные аппараты. Беспилотники позволят ускорить процесс проверки, а в случае замеченного нарушения- оперативно выехать на место.

Акция «Вода- безопасная территория» проводится в Кузбассе уже 3 раз. В ведомстве отмечают, что этим летом, по сравнению с прошлым, число погибших в реках и озёрах области уменьшилось более чем в два раза.

Фото: 42.mchs.gov.ru