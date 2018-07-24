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Прокуратура возбудила два дела об административном нарушении по факту загрязнения реки Кия

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Одна из проблем, выявленных ранее во время рабочей поездки Сергея Цивилева в Мариинск уже решается. Напомним, местные жители обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области с жалобой на загрязнение реки Кия. Специалисты в сфере природоохраны установили предполагаемых виновников. Прокуратура возбудила два дела об административном нарушении.

Золотодобытчики использовали в производстве воду из реки Малый Мундат, которая накапливалась в пруде-отстойнике. Вскоре стенки его размылись, и вода стала попадать в русло Малого Мундата. Оттуда в Кию. На загрязнение воды Сергею Цивилеву пожаловались жители Мариинска. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области к поиску виновника подключилась и природоохранная прокуратура.

Олег ЯЦЕЧКО
КЕМЕРОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР
«Произвели замеры, произведен анализ проб воды, который показал значительное превышение уровня загрязняющих веществ в водоемах.»

В ходе проверки документов и территории предприятия выявлены многочисленные нарушения. Сброс загрязняющих веществ в водные объекты и нарушение лицензионных и проектных решений при золотодобыче. Также были найдены нарушения земельного и лесного законодательства. Предприятие незаконно использовало прилегающие земельные участки, а также строило дорогу.

Олег ЯЦЕЧКО
КЕМЕРОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР
«В отношении первого хозяйствующего субъекта уже приняты меры воздействия. Деятельность его приостановлена на месяц. Возбуждены дела об административных правонарушениях.»

В прокуратуре отмечают, возможно к загрязнению реки Кия имеют отношение и другие предприятия. Сейчас в отношении них проводится проверка.

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