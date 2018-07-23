Кемеровские спасатели дали мастер-класс по оказанию первой помощь утопающим

По данным МЧС с начала купального сезона в Кузбассе уже утонули 7 человек. Двое из них дети. Сегодня спасатели организовали специальный рейд к местам отдыха у воды в областном центре. Учили отдыхающих навыкам спасения и оказания первой помощь утопающим.

Спасение на воде. Первая помощь до приезда скорой или спасателей может стать решающей для пострадавшего. Однако, правильно вытащить человека из водоема и сделать искусственное дыхание может не каждый, несмотря на то, что сделать это просто.

Анастасия ФЕДОТОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«С поста наблюдения спасатели осматривают акваторию. В случае, если человек начнет тонуть, они всегда готовы прийти на помощь. В зоне риска — люди в алкогольном опьянении, дети, а также граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями.»

Только с начала сезона в Кузбассе утонули 7 человек. В основном, на необорудованных пляжах и неофициальных местах купания. Во время рейда спасатели ГИМС провели мастер-классы по приемам спасения людей на воде.

Спасательный конец Александрова.

Ярослав МАКСИМОВ

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ФКУ ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КО

«Если утопающий находится далеко от берега, то даже ребенок может кинуть это спасательное средство на 15 метров. Раскручивать нужно его снизу-вверх. Раскрутили и бросили. Зацепил утопающий его, вытягиваем.»

Спасательный круг

Ярослав МАКСИМОВ

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ФКУ ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КО

«Как нужно бросать спасательный круг. Бросать его нужно всем телом. Как бросают спортсмены диск. Ваша задача, чтобы он летел параллельно земле. Всем корпусом делаем несколько круговых движений. Опять же, ваша задача, чтобы он оказался перед утопающим.»

Подручные средства

Ярослав МАКСИМОВ

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ФКУ ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КО

«Если вы находитесь в каком-то диком месте, могут подойти обычные подручные средства. Это могут быть пластиковые бутылки или палка какая-то длинная.»

Спасение в воде

Ярослав МАКСИМОВ

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ФКУ ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КО

«Инстинктивно человек всегда поворачивается к берегу. Поэтому вы должны нырнуть, подплыть к нему по возможности под водой. Одну ногу взять под колено, другой рукой упереться в другое колено. И развернуть его таким способом. Когда начинаете всплывать, ваша задача — свою руку одну засунуть ему под мышку и ухватить его таким образом, чтобы его голова находилась над водой. В этом положении одна его рука остается свободной. Можете его контролировать, чтобы он вам не сопротивлялся.»

Паника на воде

Ярослав МАКСИМОВ

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ФКУ ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КО

«Часто бывают такие ситуации, что человек начинает сопротивляться, может вас ухватить за горло и начать топить. Вы просто отодвигаете его подбородок в сторону и резким движение изнутри разводите руки в стороны. Опять же его разворачиваете и руку подмышку стараетесь ему завести. Второй способ. Он хватает вас за шею. Резким движением вы погружаетесь под воду и руки выбиваете вверх.»

Ярослав МАКСИМОВ

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ФКУ ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КО

«Бывают такие ситуации, что он как-то ухватил вас под подмышки, либо просто взял сверху за грудь. В этом случае вы берете его таким образом: толкаете его в локоть, проныриваете, заворачиваете руку за спину и выныриваете.»

Первая помощь

Ярослав МАКСИМОВ

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ФКУ ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КО

«Вытащили человека на берег, но он находится без сознания. Первоначально ваша задача, конечно, установить, есть ли у человека дыхание и пульс. Даже если есть дыхание, нужно установить, есть ли какие-то посторонние предметы во рту. Для того, чтобы открыть рот, вы должны придержать ему лоб и рукой надавить на низ челюсти.»

Ярослав МАКСИМОВ

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ФКУ ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КО

«Руку, которая ближе к вам, закинуть ему за голову, и ту ногу, которая ближе к вам, подогнуть ее в колене. Получается два рычага, которые позволят даже большого человека повернуть на бок. Ситуации такие, когда человек без дыхания и у него отсутствует пульс — нужно освободить внутренние органы от той воды, которая там находится. Вы должны развернуть его, и ваша задача — его за туловище приподнять, чтобы таз находился выше головы, и надавить ему на спину.»

И не забывайте, первую помощь нужно оказать как можно скорее. Еще до приезда скорой или спасателей. Таким образом вы наверняка сможете спасти человека, попавшего в беду.