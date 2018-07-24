Троих кемеровчан признали виновными в разбойном нападении 

По данным следствия, в мае прошлого года трое подростков (17 и 15 лет) договорились снять 10 колёс с автомобилей и продать за 2 тысячи каждое.

Для осуществления плана молодые люди приготовили маски для лица, перчатки, кирпичи и оружие для страйкбола (полная копия автомата Калашникова).

В одном из дворов года они нашли автомобиль, но решили не снимать колёса, а угнать его. Водителя заставили выйти из машины, угрожая оружием и физической расправой. Кроме того, на заднем сиденье автомобиля была девушка. Её также вывели из машины, при этом забрав телефон и сумку. После чего, подростки скрылись с места преступления.

Подростки признаны виновными в совершении преступления и осуждены по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Приговором суда всем трем назначено наказание от 2 до 3,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.