:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

Специалисты Гидрометцентра провели заборы воды главной водной артерии Кузбасса

Другие новости от 23.07.2018

За экологическим состоянием главной водной артерии Кузбасса наблюдают специалисты Гидрометеоцентра. Гидрохимики провели заборы воды в Томи. Они помогут определить содержание минеральных солей и уровень загрязнения.

Выезд специалистов Гидрометеоцентра сегодня плановый. Гидрохимики берут анализ воды раз в 10 дней. Для точности данных заборы ведутся в так называемых контрольных створах. Всего в регионе их 30. Выбираются с учётом течения реки и расположения промышленных предприятий. Контрольные точки располагаются в километре от них. Гидрохимики выезжают брать пробы на катере. На нём же и проводят часть анализов. Измеряют те показатели, которые по дороге в лабораторию могут измениться. Например, температуру и запах воды.

Татьяна ВОРОХОВА
ГИДРОХИМИК
«Программа «А» была, короткая программа. Там входят несколько анализов. Мы отобрали на кислород, запах. И ещё в лаборатории несколько анализов сделают.»

В лабораторию собранные пробы привозят в герметичных канистрах. Здесь их регистрируют, фильтруют и консервируют. После чего, с помощью специальных приборов и реактивов, определяют жёсткость воды и соотношение в ней различных химических веществ. Чтобы сделать все анализы потребуется несколько дней. По данным прошлого рейда, большинство показателей качества воды — в норме.

Татьяна КРИВОШАПКИНА
ГИДРОХИМИК КОМПЛЕКСНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
«Самые большие концентрации загрязняющих веществ наблюдаются в зимний период, в зимнюю межень. Это конец февраля — начало марта. Там самые высокие концентрации показателей. И самые маленькие — это в летнюю межень. Это обычно август.»

Наиболее часто в Томи встречаются нефтепродукты, фенолы, соединения вредных органических веществ, азота и металлов. Основной источник — выбросы промышленных предприятий. Результаты анализов передаются в природоохранные организации и в управление Гидрометслужбы для принятия мер по улучшению экологической ситуации на главной водной артерии Кузбасса.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально