Специалисты Гидрометцентра провели заборы воды главной водной артерии Кузбасса

За экологическим состоянием главной водной артерии Кузбасса наблюдают специалисты Гидрометеоцентра. Гидрохимики провели заборы воды в Томи. Они помогут определить содержание минеральных солей и уровень загрязнения.

Выезд специалистов Гидрометеоцентра сегодня плановый. Гидрохимики берут анализ воды раз в 10 дней. Для точности данных заборы ведутся в так называемых контрольных створах. Всего в регионе их 30. Выбираются с учётом течения реки и расположения промышленных предприятий. Контрольные точки располагаются в километре от них. Гидрохимики выезжают брать пробы на катере. На нём же и проводят часть анализов. Измеряют те показатели, которые по дороге в лабораторию могут измениться. Например, температуру и запах воды.

Татьяна ВОРОХОВА

ГИДРОХИМИК

«Программа «А» была, короткая программа. Там входят несколько анализов. Мы отобрали на кислород, запах. И ещё в лаборатории несколько анализов сделают.»

В лабораторию собранные пробы привозят в герметичных канистрах. Здесь их регистрируют, фильтруют и консервируют. После чего, с помощью специальных приборов и реактивов, определяют жёсткость воды и соотношение в ней различных химических веществ. Чтобы сделать все анализы потребуется несколько дней. По данным прошлого рейда, большинство показателей качества воды — в норме.

Татьяна КРИВОШАПКИНА

ГИДРОХИМИК КОМПЛЕКСНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

«Самые большие концентрации загрязняющих веществ наблюдаются в зимний период, в зимнюю межень. Это конец февраля — начало марта. Там самые высокие концентрации показателей. И самые маленькие — это в летнюю межень. Это обычно август.»

Наиболее часто в Томи встречаются нефтепродукты, фенолы, соединения вредных органических веществ, азота и металлов. Основной источник — выбросы промышленных предприятий. Результаты анализов передаются в природоохранные организации и в управление Гидрометслужбы для принятия мер по улучшению экологической ситуации на главной водной артерии Кузбасса.