Операция «Антиспайс» продолжается

Сообщить о надписях, рекламирующих наркотические вещества можно на сайте ctc-kuzbass.ru. Напомним, в течение нескольких месяцев на наш портал пришли десятки сообщений и фото с адресами, где появились опасные интернет-адреса. Данные мы передаем в волонтерские организации для принятия мер.

Рукавишникова 39. Один из адресов, отправленных на наш сайт ctc-kuzbass.ru. Только на одном доме больше 10 сомнительных надписей. Примерно столько же — на соседних зданиях. Бороться с изображениями съемочной группе «СТС Кузбасс» сегодня помогают волонтеры. Сообщения с адресами, где обнаружены надписи, приходят и в их штаб.

Мира БЕКТАЕВА

ВОЛОНТЁР ГОРОДСКОГО ШТАБА ВОЛОНТЁРОВ

«Либо мы сами где-нибудь по дороге домой видим эти надписи и закрашиваем. Высокая проблема наркотиков именно среди молодежи. Видимо, идет спрос. Одни красят, рассчитывают на целевую аудиторию — молодежь. Именно молодежь в зоне проблемы.»

Основная проблема, с которой сталкиваются волонтеры — надписи на объектах частной собственности. Оставить свой «автограф», например, на банкомате — для хулигана пара минут. А вот чтобы его закрасить, волонтерам нужно делать запрос в компанию. Изображения с адресами сайтов продажи запрещенных средств появляются в городе ежедневно. Но не так страшны сами надписи, как то, что за ними кроется — одни из самых опасных современных видов наркотиков.

Ольга РУБЦОВА

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ

«Смертность повышается. Гораздо выше по сравнению с другими наркотическими средствами. Отчасти потому, что от этих наркотических веществ нет универсального антидота. Влияет и то, что формулы этих наркотиков изменяются день ото дня. Делается это для того, чтобы их было сложнее обнаружить, сложнее ограничить.»

1 месяц употребления — развивается тяжелая психофизическая зависимость. Деградация и распад личности. Через несколько месяцев начинают отказывать и внутренние органы. Особенно страдают легкие и сердце. Универсальной таблетки от лечения наркозависимости не существует. Единственное лекарство — здравомыслие каждого человека. И умение сказать нет.