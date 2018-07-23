Накануне сладкоежки отмечали Международный день торта

Кто-то съедает по кусочку каждый день, а кто-то боится поправиться и может порадовать себя лакомством только по праздникам.

Мука, сахар, сладкий крем. От одних этих слов многие, сохраняющие фигуру всеми доступными способами, приходят в ужас. Оказывается, все не так уж и страшно. Диетологи утверждают — и торты кушать можно. Только, желательно, утром, чтобы калории расходовались, а не увеличивали объёмы талии.

Анастасия ПОДОЛЯКО

КОРРЕСПОНРДЕНТ

«Уже вечер. Поэтому мы решили не баловать себя тортиками. А к чаю приготовить их младших братиков — капкейки. В маленьких кексиках и калорий поменьше, и готовятся они быстрее.»

Капкейки можно сделать на любой вкус. Чтобы приготовить диетические достаточно заменить сахар фруктозой, а пшеничную муку — кукурузной. Сладкоежки могут добавлять в изделие всё, что угодно: орехи, фрукты, ягоды. Главное — готовить с любовью.

Екатерина УСОЛЬЦЕВА

КОНДИТЕР

«В первую очередь, конечно, нужно знать рецепт. И, конечно, еда, приготовленная с душой и с любовью, она естественно вкуснее. Вот не просто надо смешать ингредиенты, а вложить частичку себя, своей любви и частичку фантазии, конечно, здесь не помешает.»

Процесс пошёл. Просеиваем муку, добавляем сахар, масло, молоко. Запекаем. И вот оно, долгожданное — капкейки из духовки.

Кстати, капкейки появились в Америке еще в 18 веке. И задумывались они, как необычный торт в чашечке. Так что традиции мы не нарушили. Отметили праздник сладкоежек, съев маленький, но все-таки тортик.