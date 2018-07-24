Жителям Кемерова возвращают горячую воду

В областном центре завершились гидравлические испытания тепловых сетей.

В понедельник теплоэнергетики возобновили подачу горячей воды в Ленинском районе и в посёлках Суховский и Металлплощадка. Во вторник горячая вода вернётся к жителям Центрального и Заводского районов Кузбасса.

Все технологические процедуры выполняются в соответствии с утверждённым графиком.

Контрольной точкой для теплоснабжающих предприятий установлено 15 сентября. К этой дате все ремонтные работы должны быть завершены. Теплоэнергетики должны быть готовы к подаче тепла потребителям.