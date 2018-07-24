:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

Жителям Кемерова возвращают горячую воду

Другие новости от 24.07.2018

В областном центре завершились гидравлические испытания тепловых сетей.

В понедельник теплоэнергетики возобновили подачу горячей воды в Ленинском районе и в посёлках Суховский и Металлплощадка. Во вторник горячая вода вернётся к жителям Центрального и Заводского районов Кузбасса.

Все технологические процедуры выполняются в соответствии с утверждённым графиком.

Контрольной точкой для теплоснабжающих предприятий установлено 15 сентября. К этой дате все ремонтные работы должны быть завершены. Теплоэнергетики должны быть готовы к подаче тепла потребителям.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально