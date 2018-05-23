Как угольщики преображают города области. Новая серия проекта «Уголь Maps» готовится к эфиру

Как угольщики развивают наш регион рассказывает и показывает «СТС Кузбасс». Новая серия проекта «Уголь Maps» посвящена городу Белово, который, кстати, в этом году отмечает 80-летний юбилей. За последние несколько лет там построили и отремонтировали десятки объектов. Скверы, спортивные площадки, дома культуры, детские сады. Появилась здесь и одна из самых современных в Кузбассе школ.

Летом 2013 в Белово произошло землетрясение. В результате, десятки объектов признали непригодными для эксплуатации. В их числе и второй корпус школы номер 24. Занятия для учеников начальных классов пришлось проводить в основном здании учреждения.

Наталья ВАВИЛИНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ №24 Г. БЕЛОВО

«Было очень сложно. Потому что была двухсменная работа. Сложно было детям и учителям, конечно. И потом, благодаря Администрации Беловского городского округа, благодаря угольной компании области год назад прошел капитальный ремонт этого здания.»

Столовая. Спортивный и концертные залы. Поменяли электропроводку, установили пожарную сигнализацию. На каждом этаже — видеонаблюдение. В учебных кабинетах — интернет, интерактивные доски. Все это сделали за четыре месяца. Сейчас здесь занимаются более пятисот детей. С первого по четвертый классы. Во дворе школы спортивная площадка. Покрытие безопасное. Из резиновой крошки.

Отметил новоселье в прошлом году и культурный центр «Грамотеинский». Он построен еще в 60-е. Небольшой ремонт был в 90-х. А в 2014 начался капитальный. Сначала одно помещение. Потом другое. Работники учреждения и сами преображали дом культуры, который стал для них по-настоящему вторым домом.

Татьяна МАРКЕЛЕНКОВА

ДИРЕКТОР КЦ «ГРАМОТЕИНСКИЙ»

«Все люстры выбирали сами по каталогу. Все кресла выбирали сами. Было предложено несколько вариантов. Все выбирали. Цвет выбирали, цвет тюлей подбирали, цвет кресел, линолеум.»

В декабре этого года город Белово отметит 80-летний юбилей. К этому празднику власти совместно с угольщиками готовят для горожан еще несколько подарков. Это и ремонт одной из самых загруженных транспортом дорог, которая связывает центр и поселок Новый городок. Дорожники уже приступили к работам. Заканчивается и реконструкция стадиона «Шахтер». Официальное открытие ожидается уже в начале лета.

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