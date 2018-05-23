Таштагол готовится к Дню Шахтера

Развитие угольной отрасли может стать одним из приоритетных направлений новой стратегии. В этом году столицей областного Дня Шахтёра стал Таштагол. Накануне местные власти проверили ход ремонтных работ объектов социальной сферы. Побывали и на знаменитом «Золотом мосту».

Шерегешский дом культуры «Горняк» в ремонте нуждался давно. Полуразрушенное здание сегодня ремонтируют по всем направлениям. Электрика, система отопления и водоснабжения, ремонт кровли и фасада, внутренние работы и асфальтирование территории.

Сдать объект планируется к 1 августа. Продолжаются работы и в школе №8. Фасад зашивают сайдингом. Вставляют новые окна. Обновлена и школа посёлка Спасск. В этом году здесь полностью заменили кровлю.

Владимир МАКУТА

ГЛАВА ТАШТАГОЛЬСКОГО РАЙОНА

«Сейчас удалось полностью отремонтировать крышу. Сделать её металлической. Надёжной. И это — на долгие годы. По другим объектам есть отставание не в плане строительства, а в плане документальной. Это торги, оформление договоров и так далее.»

Посетила рабочая группа и «Золотой мост». Его сдали в декабре прошлого года. Зима, а затем и паводок показали — сооружение, несмотря на сжатые сроки, построено с выполнением всех нормативов. Мостостроители вместе с представителями администрации обследовали сооружение, оценили состояние элементов и конструкций. Определили ряд работ, которые необходимо провести в рамках гарантийных обязательств.

Роман КОЛОМЕНСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

«Очень хорошо пережило сооружение и зимний период и паводок. Планируем через месяц зайти и за месяц выполнить все работы.»

В планах гарантийных работ — заполнение бетоном элементов берегоукрепления, обновление блоков опор и лакокрасочного покрытия. Все необходимые работы будут завершены в середине июля.

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