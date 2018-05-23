Сергей Цивилев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

График работы главы региона обещает быть насыщенным. Запланированы переговоры с зарубежными партнерами, подписание порядка 10 соглашений с крупнейшими компаниями страны, ключевыми регионами. В частности, соглашений, облегчающих доступ малых и средних угледобывающих предприятий Кузбасса, к портовой инфраструктуре Приморского края.

Как отметил глава региона: «Петербургский международный экономический форум – это уникальная площадка, которая дает возможность оперативно наладить взаимодействие с большим кругом компаний и организаций, облечь предварительные договоренности в конкретные договоры и соглашения. Моя задача представить на форуме Кузбасс, как регион, нацеленный на обновление, ставящий перед собой амбициозные задачи и готовый к реальному сотрудничеству. Мы намерены в ближайшие полтора года сделать мощный рывок вперед и выйти на передовые позиции по развитию экономики и социальной сферы. Не сомневаюсь, что решения, принятые на форуме, помогут нам в достижении наших целей». Конец цитаты.

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