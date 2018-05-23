Вице-премьер Дмитрий Козак: снижение акцизов на топливо позволит стабилизировать цены на нефтепродукты

По информации ТАСС: выпадающие доходы бюджета от снижения акцизов на топливо могут составить 100 млрд руб., но эта сумма может быть компенсирована нефтегазовыми доходами. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в среду в эфире телеканала «Россия 24».

«Если будут дополнительные нефтегазовые доходы, они компенсируют выпадающие доходы акцизов на моторное топливо — около 100 млрд рублей», — сказал он.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину внести до 28 мая 2018 года в правительство РФ проекты федеральных законов, предусматривающих снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Минфину поручено проработать вопрос о снижении акцизов на бензин на 3 тыс. руб. за тонну и на 2 тыс. руб. за тонну на дизель, что позволит сдержать рост цен на внутреннем рынке России.