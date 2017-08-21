В Кузбассе продолжают масштабную замену лифтов

Для удобства и безопасности. В Кузбассе по программе капитального ремонта многоквартирных домов за три последних года заменили половину отслужившего свой строк лифтового фонда. На этой неделе старые лифты на новые заменили в Ленинском районе Кемерова.

65 сантиметров в секунду — скорость не космическая, зато гарантирована несколько десятков лет. Наследие советского времени, которое регулярно застревало между этажей, утилизируют. Вместо него — новые лифты, способные комфортно перевозить до 5 взрослых пассажиров.

В программе капремонта импортозамещение имеет ключевое значение. Металлическая антивандальная кабина, двигатель, комплектующие — всё производится в Кемерове. Сервисным обслуживаем также занимается производитель, что повышает уровень ответственности и оперативность реагирования. По планам в этом году будет заменено 262 лифта по Кузбассу, из них 68 уже радуют жителей безупречной работой.

Смогли инженеры и оптимизировать форму кабины, увеличив полезную площадь. Теперь стало возможным перевозить крупногабаритную технику — особенно приятная новость для жителей верхних этажей.

Уже в ближайшие 2 недели радость придёт и в соседний подъезд, где идут пусконаладочные работы. Всего в Кузбассе 6200 лифтов в многоквартирных домах, из них осталось заменить 650. Темпы работ идут с опережением графика.