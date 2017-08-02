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Рыбачат все! ГТРК «Кузбасс» готовится снова собрать любителей рассветов и удочек на одном пруду

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«Фишка сезона-7» пройдет уже 10 августа в Березовом уюте.

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