Смертельное ДТП, мошенничество в интернете и выпускные балы. Картина дня в рубрике «Это обсуждают»

1.В Прокопьевске произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль врезался в столб. В машине находилось три человека. Один погиб.

2.Суббота в Кузбассе запомнилась сильными грозами и дождями. В Топках от удара молнии загорелся жилой дом. Кемеровчане жаловались на работу светофоров. А жители многоквартирного дома на Притомской набережной долго не могли попасть в подъезд из-за заклинившей двери во время грозы.

3.Без денег и квартиры. Накануне прокопчанка решила снять жилье на популярном сайте в сети Интернет. Но наткнулась на мошенника. Мужчина, который представился риелтором, сообщил, что квартира свободна, но в связи с большим спросом необходимо внести аванс в размере 4 тысяч рублей. Потерпевшая доверилась и перевела деньги на указанный счет. После этого она получила договор аренды и номер телефона якобы хозяйки квартиры. Однако, дозвониться до хозяйки женщина не смогла. Риелтор перестал отвечать на звонки. Осознав, что стала жертвой мошенников, прокопчанка обратилась за помощью в полицию.

4.Завтра в Кузбассе пройдут выпускные вечера. В этом году школу окончили около 11 тысяч одиннадцатиклассников и более 27 тысяч девятиклассников. Напомню, в связи с выпускными балами, в регионе запретят продажу алкоголя.

5.В Новокузнецке водители заметили необычных пешеходов. Утка с шестью птенцами переходила дорогу. Из-за птичьего семейства образовалась пробка на дороге.