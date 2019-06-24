«Журналиада-2019». Спортивное мероприятие среди представителей новокузнецких СМИ прошло в южной столице региона

Мероприятие традиционное, но в этот раз прошло после небольшого перерыва. Организатором выступило новокузнецкое отделение Союза журналистов России.

Эстафета стала одним из основных видов спартакиады журналистов. Бежать пришлось по-разному: и привычно — лицом вперед, и спиной, и в мешке, и со скакалкой. И даже парами. Здесь на первом месте — командный дух. Бежать надо было за себя. И товарищей по команде не подвести.

Отдышавшись, перешли к индивидуальным видам спорта. У кого после эстафеты не очень сильно тряслись руки, попробовали метать дротики. Попасть в мишень оказалось делом непростым. Среди девушек это лучше всего получилось у Ирины Щегловой, инженера телевизионного эфира «10 канала», что добавило призовых очков в общую копилку. А еще Ирина и в волейболе стала одной из лучших. Ее подачи постоянно ставили в тупик соперников. Кстати, волейбольный турнир «10 канал» выиграл, как говорится, в одну калитку. И во многом из-за стабильной подачи.

Лихо закрученным получился сюжет в соревнованиях по настольному теннису. У девушек победу одержала Валерия Клишина. А среди мужчин победителя пришлось выявлять при помощи дополнительных показателей, поскольку из тройки призеров поражения не удалось избежать никому. В итоге победил Владимир Германский из «Кузнецкого рабочего». А оператор «10 канала» Станислав Сизинцев подвинулся на третью строчку.

Еще журналисты перетягивали канат, сдавали нормы ГТО. И независимо от результатов, все участники городской «Журналиады», кроме призов за участие и за показанные результаты, получили заряд бодрости так необходимый для работы.