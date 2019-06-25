Жуткая, но интересная. В Новокузнецке открылась выставка под названием «Лики древнего Енисея»

Это фотографии погребальных масок. Возраст самих экспонатов, которые хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Минусинска и Абакана — почти две тысячи лет.

Когда первое, жутковатое впечатление проходит — эта выставка открывается зрителю с другой стороны. За трагичным, но неизбежным моментом жизни читается удивительная возможность — увидеть, как выглядели люди во время зарождения христианства на земле, то есть в 1-5 веках нашей эры. Древние сибиряки, предки современных хакасов — это представители Таштыкской культуры. В её погребальных обрядах именно портретная маска играла особенную роль.

В состав материала, из которого создавались маски, входили глина, гипс, известняк и песок. Раскрашивали соответственно полу. Мужские — сплошь красной краской, а сверху расписывались черной. Женские оставались белыми, но с алым узором на лбу, висках, щеках и подбородке. Иногда раскраска на маске передавала татуировку на лице человека. А сам гипсовый портрет служил для дальнейших ритуальных действий.

Сейчас исследователи называют эти маски не только памятниками истории, но и искусства. В большинстве случаев их создавали талантливые скульпторы и художники. Открывая перед нами неповторимую галерею древних портретов.